वाराणसी में ट्रक ने स्कोर्पियो में मारी टक्कर, 4 की मौत, विंध्याचल से लौट रहे थे काशी

Accident in Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के राजातालाब इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह 5 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद इस हादसे में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल काम हो गया और लोग दहशत में आ गए। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना रूपापुर गांव के पास ओवर ब्रिज के समीप हुई है।