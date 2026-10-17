17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर! वाराणसी में 3 दिन शराबबंदी, जानें क्यों लिया गया फैसला

Liquor shops closed: वाराणसी में जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि तीन दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की तरफ से जारी आदेश की कॉपी सभी सक्षम अधिकारियों को भेज दी गई है...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 17, 2026

Varanasi News

आदेश की प्रति, (Pc-District Administration)

Liquor Shops Closed in Varanasi: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (एमएलसी) के वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपना एमएलसी चुन लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि तीन दिनों तक वाराणसी में समस्त प्रकार की आबकारी की दुकानें बंद रहेंगी।

एमएलसी चुनाव के लिए फैसला

जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आबकारी की समस्त दुकानें 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान के समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही 27 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव की मतगणना होनी है, उस दिन भी पूरे दिन आबकारी से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसमें देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग तथा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में दिए गए प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें यूपी के शासन और आबकारी आयोग के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।

जिला प्रशासन के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान किया जाना है और शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे 48 घंटे पूर्व यानी 21 अक्टूबर की शाम 4 बजे से ही दुकानों को बंद करने के लिए आदेश दिया गया है। यही नहीं मतदान की समाप्ति के बाद भी दुकान नहीं खुल पाएगी। इसके अलावा 27 अक्टूबर को मतगणना की तारीख पर भी आबकारी दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो।

आबकारी निरीक्षकों को निर्देश

जिलाधिकारी के निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बंदी की इस अवधि में लाइसेंस धारकों को किसी भी प्रकार का मुआवजा व प्रतिफल जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि सभी सक्षम अधिकारियों को भेज दिया गया है। इसके साथ ही आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अपने जोन के सभी लाइसेंस धारकों तक यह आदेश पहुंचा दें और निर्धारित अवधि में दुकानों की बंदी सुनिश्चित करें।

मकान में ब्लास्ट के बाद वाराणसी पुलिस की सख्ती, शहर के कई इलाकों में चला अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 04:43 pm

Published on:

17 Oct 2026 04:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर! वाराणसी में 3 दिन शराबबंदी, जानें क्यों लिया गया फैसला

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एयर शो के दौरान विश्वनाथ धाम में होगी विशेष व्यवस्था, सावन की समोवारी जैसा होगा नजारा, जानें क्यों लिया गया फैसला

Varanasi latest news
वाराणसी

‘मायावती मंत्री बना रही थीं, लेकिन निर्दलीय जीतकर कांग्रेस के साथ आया, अजय राय ने बताया क्यों नहीं छोड़ रहे कांग्रेस का साथ

Varanasi latest news
वाराणसी

मकान में ब्लास्ट के बाद वाराणसी पुलिस की सख्ती, शहर के कई इलाकों में चला अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

Varanasi latest news
वाराणसी

पकड़ा गया अवैध पटाखा फैक्ट्री का गुनेहगार, वाराणसी में मुठभेड़ में हुआ घायल, बाल-बाल बचे दारोगा

Varanasi News
वाराणसी

वाराणसी में रिहाइसी इलाके में बनी अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, महिला व उसके दो बच्चे घायल, आसपास के मकानों को भी नुकसान

Varanasi News
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.