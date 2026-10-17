मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर! वाराणसी में 3 दिन शराबबंदी, जानें क्यों लिया गया फैसला

जिलाधिकारी के आदेशानुसार, आबकारी की समस्त दुकानें 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 23 अक्टूबर को मतदान के समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही 27 अक्टूबर को एमएलसी चुनाव की मतगणना होनी है, उस दिन भी पूरे दिन आबकारी से संबंधित सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसमें देसी, अंग्रेजी और बियर की दुकानों को भी शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग तथा संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में दिए गए प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें यूपी के शासन और आबकारी आयोग के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है।