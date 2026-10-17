‘मायावती मंत्री बना रही थीं, लेकिन निर्दलीय जीतकर कांग्रेस के साथ आया, अजय राय ने बताया क्यों नहीं छोड़ रहे कांग्रेस का साथ

अजय राय ने बीजेपी की तुलना मछुआरों से की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरे देश में मछली पकड़ने के लिए कांटा लगा के रखे हैं, लेकिन एक वैसा कांटा उनके पास भी मौजूद है और वह जानते हैं कि उसे कांटे में फसना है या नहीं। अजय राय ने दावा किया है कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उन्हें पैसे और पावर का प्रलोभन देते आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का काम केवल प्रलोभन देना ही है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लोगों ने उन्हें अपने साथ लाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर पहले भी अडिग थे और आज भी अडिग हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस मैं उन्हें कितना प्यार और समर्थन मिला है कि कहीं और जाना संभव ही नहीं।