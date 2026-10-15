क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अजय राय? दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

हालांकि, लखनऊ में हुई घटना ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। लखनऊ की घटना के बाद मीडिया के साथ घुल मिलकर रहने वाले अजय राय ने फिलहाल मीडिया से ही दूरी बना ली है। लखनऊ की घटना के बाद अजय राय वापस वाराणसी पहुंचे और कई बार मीडिया कर्मियों से दूरी बना ली। इसी बीच यह आशंका जताई जाने लगी कि वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि, खबरें सामने आने के बाद उन्हें बुधवार को दिल्ली तलब किया गया। वहीं, दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।