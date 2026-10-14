‘चाहते तो राज्यसभा से अपने खानदानी वोटर मुसलमानों को ही प्रत्याशी बना देते’, सीएम योगी ने काशी से सपा पर साधा निशाना

उन्होंने 42 हजार होमगार्डों को रोजगार देने की बात कही और बताया कि उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मानदेय तक मिलेंगे। शिक्षक भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है। उन्होंने सपा सरकार के समय भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके समय केवल परिवारवाद चलता था। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और माफिया का प्रभाव था। उन्होंने कहा, "ऐसे माहौल में निवेश को बढ़ावा देना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि बीजेपी कि सरकार में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और विकास पर काम हुआ है।"