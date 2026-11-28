इस आयोजन की सबसे खास बात यह है की पहली बार काशी तमिल संगमम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए भषण का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने तमिल भाषा में अपना उद्बोधन दिया और इसका 22 भारतीय भाषाओं में दर्शकों ने सीधा प्रसारण सुना। वहीं, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी में भाषण दिया और इसे 11 भारतीय भाषाओं में सुना गया। बता दे कि शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन का नोडल मंत्रालय है। भारतीय भाषा समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तक इसके चार संस्करण काशी में आयोजित हो चुके हैं और यह पांचवा संस्करण है।