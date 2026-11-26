वाराणसी में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने एक बार फिर इशारा दिया है कि वह फिर से सिराथू विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सिराथू विधानसभा ने पल्लवी पटेल को वजूद दिया है, जिससे पल्लवी पटेल को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से वह सिराथू की जनता के आगे नतमस्तक होते हुए इस सीट से अपनी भागीदारी तय करेगी। वहीं, पल्लवी पटेल ने गठबंधन में चुनाव लड़ने पर कहा है कि दो धाराओं में बट कर चुनाव लड़ा जा रहा है या तो इस तरफ या फिर उस तरफ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने अमृत काल का सपना दिखाया था, यदि उसे हटाना है तो निश्चित ही उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा।