Varanasi Nagar Nigam Initiative: काशी में 24 नवंबर को आयोजित विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली पर 11 लाख नहीं बल्कि 21 लाख दीये जलाए गए थे। इसका प्रमाण स्वयं नगर निगम ने दिया है। नगर निगम के कर्मचारियों ने 11 लाख नहीं बल्कि घाटों पर सजाए गए 21 लाख दीयों को घाटों से अब हटा दिया है। आयोजन के अगले ही दिन बुधवार को काशी के घाटों पर फिर से स्वच्छता और व्यवस्था की तस्वीर दिखी। नगर निगम की टीम ने रातोरात अभियान चलाकर शहर के 84 घाटों से जले हुए करीब 21 लाख मिट्टी के दीयों को हटवा दिया। इन दीयों का कुल वजन करीब 42 टन से 52.5 टन के बीच आंका गया है। धार्मिक आस्था और पवित्रता का पूरा सम्मान रखते हुए इन दीयों को रमना स्थित कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडी) प्लांट भेजा गया है, ताकि इनका सुरक्षित व सम्मानजनक निस्तारण हो सके।