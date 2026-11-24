Varanasi Crime News: वाराणसी पुलिस ने एक ऐसे एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो त्योहारों के सीजन में भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंचता था और लोगों के गले से चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए गैंग के सभी सदस्य दक्षिण भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें 10 महिलाएं शामिल हैं, जबकि चार पुरुषों को भी वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि बे लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर भी उनसे टप्पेबाजी किया करते थे। वाराणसी में मंगलवार को देव दीपावली का आयोजन है, ऐसे में गैंग के सभी सदस्य यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ टप्पेबाजी व चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले ही वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए।