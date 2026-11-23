Shree Kashi Vishwanath Temple: यदि आप देव दीपावली पर काशी आ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देव दीपावली के दिन सुगम दर्शन के लिए सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। सुगम दर्शन के लिए मिलने वाला ऑनलाइन टिकट भी बंद कर दिया गया है। मंदिर न्यास की ओर से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी गई है। दरअसल, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचते हैं। ऐसे में अन्य श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए या फैसला लिया गया है।