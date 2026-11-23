एयरपोर्ट के विस्तारीकरण परियोजना के तहत टर्मिनल भवन का कार्य 75 फिसदी तक पूरा किया जा चुका है। वहीं, मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य 98 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। बता दे कि इस टर्मिनल भवन का काम दिसंबर माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वही रनवे के विस्तार का काम 2027 में पूरा हो जाएगा। बता दे कि रनवे की लंबाई 2745 मीटर से बढ़कर 4075 मीटर की जानी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर नया एप्रन भी विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट निर्देशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचाने के लिए एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब टर्मिनल और पार्किंग का काम तेजी से किया जा रहा है।