सुशांत ने बताया है कि इस भव्य महा आरती को और दीपोत्सव को लोग घर बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूट्यूब पर गंगा सेवा निधि के चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष में यहां गंगा आरती की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही अमर बलिदानियों की स्मृति में आकाशदीप का विस्तारीकरण और राष्ट्रीयता का रूप दिया गया था। संस्था भारत के वीर योद्धाओं की स्मृति में आकाशदीप प्रज्वलित करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक साल देश की सेवा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को संस्था की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस बार भी भागीरथी शौर्य सम्मान के साथ एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी।