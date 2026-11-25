कोहरे के कारण ट्रेनों के देर से स्टेशन पर पहुंचने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं, बुधवार को भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली और मुंबई से आने वाली लगभग सभी ट्रेनें देर से पहुंची, जिसके बाद यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। दिल्ली से बनारस आने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस करीब 3:15 घंटे की देरी से आई, जबकि मुंबई से आने वाली भी कई ट्रेन देर से वाराणसी स्टेशन पर पहुंची। शादी का सीजन होने के कारण इन ट्रेनों में काफी भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि, रेल प्रशासन अभी भी कई स्पेशल ट्रेन चल रहा है, लेकिन वे ट्रेनें भी देरी से ही चल रही हैं।