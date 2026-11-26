10वें संस्करण में कलाकारों और विचारकों का एक प्रतिष्ठित समूह एक जगह इकट्ठा हो रहा है। यह कबीर की मूल भावना और विभिन्न पीढ़ियों द्वारा उनके शब्दों की अलग-अलग व्याख्याओं का उत्सव होगा। बीते दस सालों में फ़ेस्टिवल ने शास्त्रीय, लोक, भक्ति और समकालीन संगीत के माध्यम से कबीर की कविता और दर्शन को समझने और उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले मंच के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। आयोजन की शुरुआत 4 दिसंबर को गुलेरिया कोठी में मशहूर वाराणसी गंगा आरती से होगी। इसके बाद कबीरचौरा मठ के आध्यात्मिक गुरु उमेश कबीर से बातचीत होगी। फिर कलापिनी कोमकली अपने पिता, महान गायक कुमार गंधर्व की संगीत-विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए 'ट्रिब्यूट टू कुमार गंधर्व' पेश करेंगी।