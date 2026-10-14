एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति, चलाया जाएगा संपर्क अभियान, काशी में मतदाताओं से मिलेंगे विधायक और मंत्री

काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष अशोक चौरसिया के मुताबिक, वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पूर्वांचल के आठ जिले आते हैं। पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करना है। उन्होंने चुनाव और संगठन की तैयारी की समीक्षा की है और कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के मुताबिक, शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की गई है। सभा स्थल पर 10 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंप गई हैं।