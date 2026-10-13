‘सत्ता हथियाने के लिए बेताब हैं राहुल गांधी’, मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान, आजम खान से ED की पूछताछ पर कही ये बात

राहुल गांधी को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि, "वह सत्ता में आने के लिए बहुत बेताब हैं, उन्हें बहुत जल्दी है। जयवीर सिंह ने नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश और गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अगर वह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे तो आज नहीं तो कल देश की जनता का मूड बदल सकता है और जनादेश उनके पक्ष में आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को सकारात्मक काम करना चाहिए लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा जल्दी है कि देश उन्हें लगातार नकार रहा है। वह किसी भी तरह जबरन सत्ता हथियाने और मौजूदा सरकार को हटाने के लिए छटपटा रहे हैं।" मंत्री ने दावा किया कि लंबे समय से देश और प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बना हुआ है।