‘मुसलमानों का लक्ष्य केवल लव जिहाद और नशाखोरी को बढ़ावा देना है’, काशी में गरबा इवेंट पर बजरंग दल का विवादित पोस्टर आया सामने

दरअसल, वाराणसी में पोस्टर जारी करते हुए बजरंग दल काशी क्षेत्र के प्रमुख निखिल त्रिपाठी 'रूद्र' ने कहा है कि सनातन धर्म में गरबा और डांडिया का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदू पुरुष और महिलाएं नृत्य के माध्यम से मां आदिशक्ति जगदंबा के प्रति आराधना और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बजरंग दल के मुताबिक, गैर सनातनी (मुस्लमान) जिसका सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता, उनके पंथ में सनातन पद्धति हराम है जिसकी इजाजत उनका ग्रंथ (कुरान) नहीं देता। मुसलमान पुरुष का केवल एक ही लक्ष्य है, लव जिहाद व नशाखोरी को बढ़ावा देना। मां आदिशक्ति जगदंबा के आराधना को दूषित करने व हिंदू युवक युवतियों को धर्म के मार्ग से भटकने के उद्देश्य से वह इस कार्यक्रम में आते हैं।