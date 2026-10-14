पूर्वांचल की 133 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का मंथन: वाराणसी में दो दिन की क्लासेज शुरू, काशी-गोरक्ष क्षेत्र के 266 प्रभारी-विस्तारक पहुंचे

दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही गुजरता है और इसी पूर्वांचल में बीजेपी के काशी और गोरक्ष क्षेत्र आते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसी क्षेत्र में होनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई थी। आजमगढ़ के सभी सीटों पर सपा के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। आंकड़ों की बात करें तो एनडीए 2022 में काशी क्षेत्र के 41 और गोरक्ष क्षेत्र के 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, सपा गठबंधन ने काशी की 30 और गोरक्ष की 20 सीटों पर अपनी धाक जमाई थी, जबकि गोरक्ष की एक-एक सीट पर बसपा व कांग्रेस ने चुनाव जीता था।