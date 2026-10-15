वाराणसी में धमाके के साथ मकान गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में विस्फोट का एक मामला सामने आया है। सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर इलाके एक मकान में तेज धमाका हुआ है, जिसके बाद मकान धराशाई हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, इस धमाके की वजह से आसपास के मकानों को भी नुकसान हुआ है। वहीं, मकान गिरने के बाद उसके मलबे से पुलिस ने दो लोगों को बाहर निकाल लिया है। बाकी कुछ और लोगों के भी दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में स्थित इस मकान में पटाखे का कारोबार किया जा रहा था। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकान की खिड़कियां भी टूट गई। हालांकि प्राथमिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह धमाका कैसे और किस चीज में हुआ था।