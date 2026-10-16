पकड़ा गया अवैध पटाखा फैक्ट्री का गुनेहगार, वाराणसी में मुठभेड़ में हुआ घायल, बाल-बाल बचे दारोगा

मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश को सारनाथ पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल, राजू खान वही व्यक्ति है जो पैगंबरपुर इलाके में बने मकान में पटाखा बनाने का काम कर रहा था। इसी दौरान गुरुवार की शाम 5 बजे के आसपास पटाखा बनाने के दौरान मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें उसकी पत्नी और दो बच्चे घायल हो गए। वहीं, राजू और उसकी मां मौके से भागने में कामयाब हो गए थे। घटना के बाद शहर से बाहर राजू भागने की फिराक में था और झाड़ियों में छिपा हुआ था।