एयर शो के दौरान विश्वनाथ धाम में होगी विशेष व्यवस्था, सावन की समोवारी जैसा होगा नजारा, जानें क्यों लिया गया फैसला

Shree Kashi Vishwanath Temple: वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ प्रबंधन की लिए विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। यहां सावन माह के सोमवार की तर्ज पर श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेट्स लगाए जाएंगे। वाराणसी में 22, 24 व 25 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन किया जाना है। इस दौरान संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। शनिवार को धाम स्थित सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्रा की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंदिर प्रशासन के अलावा अधिकारियों और कर्मियों के साथ पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी भाग लिया।