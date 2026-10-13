वाराणसी में पहली बार एयरपोर्ट के बाहर बन रहा एटीसी टावर, एक सप्ताह में नमो घाट पर होगा तैयार, एयरफोर्स करेगी निगरानी

एयर फोर्स अधिकारियों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों के साथ उनकी बैठक भी हुई है। इसमें सभी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वीआई, जिओ और बीएसएनल से नेटवर्क साझा करने पर चर्चा की गई है।सभी टेलीकॉम कंपनियां एयर शो के दौरान विशेष नेटवर्क फ्रीक्वेंसी साझा करेंगी। एयरफोर्स की तरफ से इसके लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। वही शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विशिष्ट अतिथियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए नमो घाट की ओर से दो पक्के रास्ते भी तैयार किया जा रहे हैं। एक रास्ता वसंता महिला महाविद्यालय की ओर से हेलीपैड तक बनाया जा चुका है। वहीं दूसरा रास्ता लाल खां के बगल से नमो घाट फेस टू तक तैयार किया जा रहा है।