काल बनकर आसमान में उड़ रही पतंग, 8 साल में चाइनीज मांझे से 5 की मौत, एक्शन में वाराणसी पुलिस

रविवार को हुई दो घटनाओं के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई। देर शाम पुलिस ने काशी जोन में अभियान चला कर चेकिंग के दौरान 56 किलोग्राम सिंथेटिक नायलॉन मांझा बरामद किया है। इस मामले में विक्रेता वीरेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उसका उपयोग कर पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। ऐसे में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आदेश दिया है कि मांझे को बेचने वाले, खरीदने वाले और उससे पतंग उड़ाने वाले तीनों लोगों की पहचान की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।