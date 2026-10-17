मकान में ब्लास्ट के बाद वाराणसी पुलिस की सख्ती, शहर के कई इलाकों में चला अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

सारनाथ की घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने गोला दीनानाथ स्थित एक मकान में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान दो कमरों में अवैध रूप से छुपा कर रखे गए 2500 किलो से अधिक केमिकल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, 50 से अधिक बोरियां मौके से मिली है। इन रसायनों से पटाखे और सुतली बम तैयार किए जाते हैं। एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि मुखबिर की सूचना के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। वहीं गोदाम से बेरियम कार्बोनेट, चारकोल पाउडर, बेरियम नाइट्रेट, अल्युमिनियम और पोटेशियम समेत और भी केमिकल बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह गोदाम चेतगंज के रहने वाले राजेश कुमार का है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।