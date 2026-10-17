विदेशों तक पहुंच रही काशी की आस्था की सुगंध: मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले एक हजार किलो के फूलों से तैयार हो रही अगरबत्ती, 80 महिलाओं को मिला रोजगार

कोमल सिंह ने बताया कि एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह वाराणसी लौटीं, तो उन्हें महिलाओं के लिए काम करने का अनुकूल माहौल मिला। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था ने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया है। इसी दौरान उनका ध्यान काशी के धार्मिक स्थलों से निकलने वाले फूलों और अन्य धार्मिक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण की ओर गया। इसके बाद उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए काम शुरू किया। नगर निगम के साथ उनकी संस्था ईजी हेल्प का मंदिरों से निकलने वाले माला-फूल एकत्र कर उनसे अगरबत्ती बनाने का अनुबंध है। कोमल सिंह के मुताबिक, शुरुआत में 10 मंदिरों से फूल एकत्र करने का काम शुरू किया गया था। अब काशी के लगभग 110 मंदिरों से फूल और पत्तियां जुटाई जा रही हैं। इनमें कई प्रमुख मंदिर भी शामिल हैं। इस काम के लिए तीन ई-रिक्शा, जिन्हें 'पुष्प-रथ' नाम दिया गया है, के माध्यम से मंदिरों से पुष्प अपशिष्ट एकत्र किया जाता है।