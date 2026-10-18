वीडीए में भ्रष्टाचार का खेल: कर्मी ने घूस नहीं देने पर दी मकान गिराने की धमकी, ऑडियो मिलने के बाद वीसी की पूछताछ में हुआ बेहोश

उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में शामिल किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार में अभी तक आउटसोर्सिंग पर तैनात 9 कर्मचारियों को विभाग से बाहर किया जा चुका है और तीन अन्य के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जल्द ही दोषी पाए जाने पर उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी निर्माण करने के नाम पर यदि पैसे की डिमांड करता है तो उनके सीयूजी नंबर पर इसकी शिकायत भेजें। यदि उसमें घूस लेने जैसी कोई भी बात सामने आती है, तो उस अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।