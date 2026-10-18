रामलीला में शामिल होने आया हाथी हुआ बेकाबू, वाराणसी में महावत पर किया हमला, काबू करने में जुटी टीम

Ramnagar Ramlila: वाराणसी की प्रसिद्ध और यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त रामनगर की रामलीला में शामिल होने के लिए आजमगढ़ से वाराणसी पहुंचा हाथी बेकाबू हो गया है। हाथी को काबू करने का प्रयास कर रहे महावत को उसने उठाकर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल महावत को इलाज के लिए बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। घटना की जानकारी होने के बाद वन विभाग की टीम अपने साथ कुछ महावत को लेकर मौके पर पहुंची। वहीं, रामनगर थाने की पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस, वन विभाग और अन्य महावत की टीम मिलकर हाथी को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं।