रामलीला में शामिल होने आया हाथी हुआ बेकाबू, वाराणसी में महावत पर किया हमला, काबू करने में जुटी टीम

खम्बे को उखाड़ता हाथी, (Pc-Vijendra Mishra)
Ramnagar Ramlila: वाराणसी की प्रसिद्ध और यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त रामनगर की रामलीला में शामिल होने के लिए आजमगढ़ से वाराणसी पहुंचा हाथी बेकाबू हो गया है। हाथी को काबू करने का प्रयास कर रहे महावत को उसने उठाकर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल महावत को इलाज के लिए बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी देखरेख कर रहे हैं। घटना की जानकारी होने के बाद वन विभाग की टीम अपने साथ कुछ महावत को लेकर मौके पर पहुंची। वहीं, रामनगर थाने की पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस, वन विभाग और अन्य महावत की टीम मिलकर हाथी को काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, रामनगर में पंचवटी मैदान पर विश्व की प्रसिद्ध रामलीला में से एक का आयोजन चल रहा है। कुंवर अनंत नारायण सिंह स्वयं इस रामलीला में उपस्थित होकर इसका उद्घाटन करते हैं। इस दौरान पीएसी के जवान भी उन्हें सलामी देते हैं। इसी रामलीला में शामिल होने के लिए आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी छापलू पुत्र जान अली अपने हाथी के साथ पहुंचे हुए थे। रविवार की दोपहर अचानक हाथी ने अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू कर दी।
छापलू को लगा कि यह सामान्य क्रिया है, लेकिन हाथी कुछ ही देर में उग्र हो उठा और छापलू के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, स्थानीय लोगों ने छापलू को उठाकर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। इस दौरान पंचवटी मैदान के तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है और किसी को भी उसे रास्ते पर जाने की इजाजत नहीं है। इस घटना के बाद हाथी ने पास में ही खड़े एक बिजली के खंबे को उखाड़ दिया। वहीं, रिहायशी इलाके में स्थित एक मकान की बाउंड्री पर भी हमला कर दिया।
पुलिस ने बताया है कि हाथी को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। फिलहाल, घायल महावत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, महावत के परिजनों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व इसी रामलीला में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ हाथी भूख के कारण नाराज हो गया था और तालाब में बैठ गया था। इसके बाद रविवार को भी आजमगढ़ का हाथी भड़क गया और उसे काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है।
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