सरकारी योजनाओं का झांसा देकर करता था लूट, आजमगढ़ पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा, आरोपी की लूटेरी बहन पहले ही हो चुकी है अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया है कि कप्तानगंज और कौड़िया बाजार में हुई लूट की घटनाओं में कुछ आभूषण उसने एक अज्ञात फेरी वाले को 7 हजार रुपए में बेच दिया था। उसके पास से 1350 रुपए कैश, सोने के कान के टॉप्स, मोती की माला सहित लॉकेट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी घटना कारित करने के दौरान अपने पास तमंचा भी रखता था और लोगों को धमका कर उनसे लूट किया करता था। आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ और गाजीपुर जनपद में पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।