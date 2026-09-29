25-25 हजार के दो इनामी समेत चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार: आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, दो के पैर में लगी गोली

आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया है की रात्रि में छत और पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश कर ताला काटने वाली मशीन से दरवाजे बक्से और अलमारी के ताले काटकर सोने, चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी कर लिया करते थे। चोरी के बाद सभी सदस्य निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे और वहां से वाहन चालक उन्हें लेकर मौके से फरार हो जाता था। चोरी किए गए माल को बेचकर मिलने वाली धनराशि को वह आपस में बांट लिया करते थे और उसका उपयोग अपने खर्च और अन्य सुख सुविधाओं में किया करते थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और अंबेडकर नगर में भी चोरी की घटनाओं के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में अहरौरा क्षेत्र में दो, तहबरपुर में दो, बिलरियागंज में एक और अंबेडकर नगर के थाना जैतपुर में एक चोरी की घटना का अनावरण हुआ है।