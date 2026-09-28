Kanpur Murder Case Update: 22 दिन बाद मिली रिहाई! जानिए कानपुर दवा व्यापारी हत्याकांड में शालू को कैसे मिली राहत

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विवेचक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि अगर शालू किसी अन्य मुकदमे में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। अदालत ने 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने और इस बात की अंडरटेकिंग देने को कहा कि जब भी कोर्ट या विवेचक बुलाएंगे, वे उपस्थित होंगी। कोर्ट ने विवेचक के रिहाई प्रार्थनापत्र को वाद के रूप में दर्ज करने का भी आदेश दिया।