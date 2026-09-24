Vineet Minocha Murder: कारोबारी के बेटे से पुलिस के सवाल; 11:40 से 2:07 तक रिमांड में क्या हुआ?

पूछताछ में शालू अपने पहले दिए गए बयानों पर कायम रही। उसने कहा कि उसने अपने ससुर विनीत मिनोचा की हत्या नहीं कराई है। शालू के मुताबिक, उसके अपने ससुर से अच्छे संबंध थे। वह उनकी डायट का भी ध्यान रखती थी, क्योंकि उन्हें शुगर की बीमारी थी। जब पुलिस ने उससे पूछा कि विशाल ने उसका नाम क्यों लिया, तो शालू ने कहा कि वह खुद हैरान है कि विशाल ने किसके कहने पर उसका नाम लिया। पुलिस ने जब उसे बताया कि विशाल ने अपने बयान में सुब्रत के कहने पर शालू का नाम लेने की बात कही है, तो वह कुछ देर तक सुब्रत और विशाल को देखती रही। इस दौरान उसकी नजरें सुब्रत पर थीं, लेकिन सुब्रत ने उसकी ओर नहीं देखा।