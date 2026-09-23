पत्नी पर अश्लील टिप्पणी का विरोध किया तो घेरकर पीटा, दो बाइकों से पहुंचे पांच आरोपी,जान से मारने की धमकी देकर भागे

रावतपुर गांव के आनंदनगर निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपनी पत्नी के साथ रवेल पैलेस के पास हरि स्वीट हाउस के बगल में स्थित बैटरी की दुकान पर गया था। उसकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होनी थी। बैटरी चार्ज कराने के बाद वह पत्नी के साथ घर लौट रहा था।आरोप है कि इसी दौरान वहां खड़े गोविंद उर्फ लालू ने उसकी पत्नी पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। युवक के अनुसार, उसकी पत्नी ने गोविंद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया।