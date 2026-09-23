नैनीताल में मांं नंदा-सुनंदा महोत्सव का भव्य आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना

मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल अपनी झील, पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां मां नैना देवी मंदिर, हनुमानगढ़ी और कैंची धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। मुक्तेश्वर भी धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विकसित करने पर काम कर रही हैं। उत्तराखंड में भी विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के साथ प्राचीन विरासत को सुरक्षित रखना है।