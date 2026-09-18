निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत, कुछ दिन पहले ही चाय की दुकान पर कर रहा था काम

जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कोली पिछले कुछ समय से हरिद्वार के भूपतवाला इलाके की एक झुग्गी में रह रहा था। वह पास में ही चाय का खोखा लगाकर अपना गुजर-बसर कर रहा था। शुक्रवार सुबह खोखे के अंदर उसका शव मिलने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में शव फंदे से लटका मिलने की बात सामने आई है। मामले में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की स्थिति और स्पष्ट होगी।