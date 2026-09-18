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निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत, कुछ दिन पहले ही चाय की दुकान पर कर रहा था काम

Surendra Koli: निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की हरिद्वार के भूपतवाला में मौत हो गई। वह कुछ समय से चाय का खोखा लगाकर रह रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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देहरादून

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Dimple Yadav

Sep 18, 2026

Nithari Case

खोखे में मिला शव सुरेंद्र कोली - फोटो : x@PayallSingh13

Nithari Case Accused: निठारी कांड के मामलों में आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत हो गई। शुक्रवार को भूपतवाला क्षेत्र में एक चाय के खोखे के अंदर उसका शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

भूपतवाला में चाय का खोखा लगाकर रह रहा था

जानकारी के मुताबिक, सुरेंद्र कोली पिछले कुछ समय से हरिद्वार के भूपतवाला इलाके की एक झुग्गी में रह रहा था। वह पास में ही चाय का खोखा लगाकर अपना गुजर-बसर कर रहा था। शुक्रवार सुबह खोखे के अंदर उसका शव मिलने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जानकारी में शव फंदे से लटका मिलने की बात सामने आई है। मामले में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की स्थिति और स्पष्ट होगी।

निठारी कांड के मामलों में आरोपी रहा था कोली

सुरेंद्र कोली का नाम नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़ा रहा है। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में अदालतों से उसे बरी किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले में भी अदालत ने निठारी से जुड़े मामलों में पहले हुई सजाओं और बाद की बरी होने की स्थिति का उल्लेख किया था।

कुछ समय से हरिद्वार में कर रहा था काम

निठारी कांड से जुड़े लंबे कानूनी विवादों के बाद कोली कुछ समय से हरिद्वार में रह रहा था। यहां उसने चाय का खोखा लगाकर सामान्य तरीके से जीवन बिताना शुरू किया था। अब उसके शव मिलने के बाद स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

18 Sept 2026 01:59 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:49 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में मौत, कुछ दिन पहले ही चाय की दुकान पर कर रहा था काम

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