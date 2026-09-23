UP Crime: आगरा में दुकान में कारोबारी पर हमला, पत्थर और लोहे के हथियार से किए वार; केस दर्ज

UP Crime: आगरा के शाहगंज क्षेत्र में एक कारोबारी पर दुकान के अंदर घुसकर कथित तौर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत एक युवक ने कारोबारी पर पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार से हमला कर दिया। हमले में कारोबारी के सिर, चेहरे और हाथ पर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कारोबारी को हमलावर से बचाया। मामले में पीड़ित कारोबारी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। शिकायत के आधार पर शाहगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था।