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UP Crime: आगरा में दुकान में कारोबारी पर हमला, पत्थर और लोहे के हथियार से किए वार; केस दर्ज

UP Crime: आगरा के शाहगंज में दुकान के अंदर घुसकर कारोबारी पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार से कथित तौर पर वार किए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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आगरा

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Harshul Mehra

Sep 23, 2026

agra businessman attacked shahganj shop

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका

UP Crime: आगरा के शाहगंज क्षेत्र में एक कारोबारी पर दुकान के अंदर घुसकर कथित तौर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत एक युवक ने कारोबारी पर पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार से हमला कर दिया। हमले में कारोबारी के सिर, चेहरे और हाथ पर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कारोबारी को हमलावर से बचाया। मामले में पीड़ित कारोबारी ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। शिकायत के आधार पर शाहगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कारोबारी का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दे चुका था।

दुकान में बैठे थे कारोबारी, अचानक गेट तोड़कर घुसा युवक

जानकारी के मुताबिक, शाहगंज क्षेत्र के नगला मोहन निवासी शिवकरण सिंह अपनी सीमेंट एजेंसी की दुकान पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे एक युवक वहां पहुंचा। आरोप है कि युवक ने दुकान का गेट तोड़ दिया और अंदर घुस आया। पीड़ित के अनुसार, युवक नशे की हालत में था। दुकान में प्रवेश करते ही उसने शिवकरण सिंह पर हमला करना शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावर ने पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार से कारोबारी के सिर और चेहरे पर वार किए। इस दौरान उनके हाथ पर भी चोट लगने की बात कही गई है।

सिर और चेहरे पर किए कई वार

शिवकरण सिंह का आरोप है कि हमलावर ने उन पर लगातार हमला किया। अचानक हुए हमले से वह संभल नहीं पाए। आरोपी ने कथित तौर पर पत्थर और अन्य सामान से उनके सिर और चेहरे को निशाना बनाया। इसके अलावा लोहे के हथियार से भी वार किए गए। हमले के दौरान कारोबारी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीच-बचाव करते हुए कारोबारी को हमलावर से बचाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई।

पहले भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप

पीड़ित कारोबारी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी उसे पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। बताया जा रहा है कि घटना से 2-3 दिन पहले भी आरोपी ने कारोबारी को धमकाया था। शिवकरण सिंह के मुताबिक, उस समय उन्होंने धमकी को लेकर किसी से शिकायत नहीं की थी। हालांकि, इसके बाद दुकान में घुसकर हमला किए जाने की घटना सामने आने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

कारोबारी ने पुलिस को दी तहरीर में हमलावर की पहचान का भी उल्लेख किया है। उनका आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद कारोबारी और आसपास के लोगों में भी चिंता का माहौल है। दुकान में घुसकर हमला किए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चा है।

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच शुरू

शाहगंज पुलिस ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि हमले के पीछे क्या वजह थी और आरोपी ने कारोबारी पर हमला क्यों किया। साथ ही पहले दी गई कथित धमकी और मौजूदा हमले के बीच किसी संबंध की भी जांच की जाएगी। फिलहाल मामले में पीड़ित के आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:00 pm

Published on:

23 Sept 2026 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / UP Crime: आगरा में दुकान में कारोबारी पर हमला, पत्थर और लोहे के हथियार से किए वार; केस दर्ज

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