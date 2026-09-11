कौन थे नीम करोली बाबा? पुण्यतिथि पर जानिए कैसे पड़ा उनका ये नाम, उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ा है खास रिश्ता

नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मीनारायण बताया जाता है। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर की सुख-सुविधाएं छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की राह अपना ली थी। कहा जाता है कि बाबा गुजरात के मौरवी के पास बबानियां गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एक वैष्णव संत से करीब 6 से 7 साल तक साधना की। इस दौरान वे लंबे समय तक तालाब में गर्दन तक पानी में खड़े होकर साधना करते थे। इसी वजह से उन्हें तलैय्या बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा।