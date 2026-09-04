आगरा में बेटी की हत्या करने वाले पिता के खिलाफ परिवार की तरफ से नहीं दी गई तहरीर, अब पुलिस बनेगी वादी

Father Kills Minor Daughter: आगरा में प्रेम प्रसंग को लेकर पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस संबंध में परिवार के सदस्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मृतक परिजन की तरफ से कोई भी तहरीर देने को तैयार नहीं है। जिसके कारण मुकदमा नहीं लिखा जा सका। ‌ अब पुलिस स्वयं वादी बनकर मुकदमा दर्ज कराएगी। मामला एकता थाना क्षेत्र का है।