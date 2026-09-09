मायावती का बड़ा बयान; अशोक सिद्धार्थ राजनीति से लें संन्यास, तभी हो सकेगी आकाश आनंद की वापसी

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं. ये तीनों राज्य बसपा और बहुजन आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। मायावती ने कहा कि मौजूदा समय में बहुजन समाज और बसपा को विरोधी दलों के साथ-साथ जातिवादी ताकतों से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने समाज के सभी वर्गों से पार्टी और बहुजन आंदोलन को मजबूत करने में सहयोग की अपील की।