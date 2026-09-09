सियासत का ‘न्यू लुक’: नीली वर्दी से यूथ वोट पर अखिलेश की नजर

उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं को लेकर भाजपा, कांग्रेस और सपा की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से युवाओं के साथ सीधे संवाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से जेन-जी के साथ संवाद के बीच अखिलेश यादव ने भी युवाओं के लिए संगठन, पहचान और राजनीतिक विचार का नया फ्रेम सामने रखा है। भाजपा के लिए युवा मतदाता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा रोजगार और अवसर से जुड़े मुद्दों के जरिए राजनीतिक संपर्क का महत्वपूर्ण आधार हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के जेन-जी संवाद के जरिए नई पीढ़ी को राजनीतिक बातचीत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सपा ने इसके जवाब में अपनी छात्र राजनीति और पीडीए की राजनीति को युवा केंद्रित स्वरूप देने की पहल की है।