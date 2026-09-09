‘अपने अहीर और जहीर को कंट्रोल कीजिए आपको भी ये निपटा देंगे’, अखिलेश यादव पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना

OP Rajbhar Targeted Akhilesh Yadav: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्रीओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुखअखिलेश यादव पर तीखा सियासी हमला बोला है। राजभर ने प्रदेश में हाल की आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से अपने कथित 'अहीर' और 'जहीर' को नियंत्रित करने की नसीहत दी। राजभर ने दावा किया कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 27 सीटें भी नहीं जीत पाएगी।