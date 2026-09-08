यूपी अब दंगा, कर्फ्यू और उपद्रव से मुक्त, माफिया के लिए जेल या जहन्नुम: CM योगी

UP Textile Conclave: राजधानी लखनऊ में आयोजित यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और निवेश के बदले माहौल को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। आज उत्तर प्रदेश दंगा, कर्फ्यू और अराजकता से मुक्त है तथा प्रदेश में आम नागरिक, व्यापारी और निवेशक स्वयं को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।