UP Assembly Election 2027: यूपी चुनाव के लिए सुपर एक्टिव हुए योगी, 2024 में हुए नुकसान पर फोकस, सपा भी पीछे नहीं

उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ के पास अभी कुछ महीने हैं और वह इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 255 सीटें जीती थीं,जबकि सपा 111 और कांग्रेस केवल दो सीटें ही जीत सकी थी। जिन 115 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है,वहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन 115 सीटों में से 71 पर पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं,उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी ने क्रमशः तीन और दो सीटें जीती थीं। सपा ने इनमें से 33 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उसके तत्कालीन सहयोगी दल आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) ने क्रमशः तीन और दो सीटें जीती थीं। कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद एसबीएसपी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा बन गई।