UP Politics: बृजभूषण सिंह की बेटी का सियासी डेब्यू तय? कौन हैं शालिनी सिंह; बोलीं- मौका मिला तो चुनाव लड़ूंगी

शालिनी सिंह के हालिया बयान से साफ संकेत मिलता है कि वह सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने अपनी ओर से किसी खास सीट या चुनाव की घोषणा नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने का निर्देश देता है तो वह चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि शालिनी सिंह को पार्टी की ओर से चुनावी राजनीति में कब और किस भूमिका में उतारा जाता है।