Mosque Demolition Case: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लिया हिरासत में, मस्जिद विवाद पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मस्जिद को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते हुए शनिवार तड़के बुलडोजर से ढहा दिया था। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की गई है। हालांकि इस ध्वस्तीकरण के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसे एकतरफा कार्रवाई बताया है। मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद कई विपक्षी दलों और नेताओं ने इस बुलडोजर एक्शन का कड़ा विरोध किया है।