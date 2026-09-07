घर से निकल रहे हैं तो जान लीजिए अपने जिले के मौसम का हाल, Lucknow समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश

ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि मौसम की स्थिति सामान्य से अधिक गंभीर हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के लोगों से अपील की गई है कि वे अगले तीन घंटों के दौरान विशेष सावधानी बरतें। मौसम की स्थिति अचानक बदल सकती है, इसलिए बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देख लें। बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों को बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में खेलने से रोकना चाहिए।