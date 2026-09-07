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घर से निकल रहे हैं तो जान लीजिए अपने जिले के मौसम का हाल, Lucknow समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश

UP Weather Alert: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में अगले तीन घंटों के लिए तेज बारिश और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 07, 2026

अगले तीन घंटों के लिए अलर्ट, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में विशेष सावधानी की अपील (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

अगले तीन घंटों के लिए अलर्ट, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में विशेष सावधानी की अपील (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Heavy Rain Alert Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ ही कई क्षेत्रों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में घर से निकलने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित एजेंसियों की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त ताजा जानकारी के अनुसार अगले 03 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ जनपदों में मौसम गंभीर रूप ले सकता है। विशेष रूप से बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जनपदों के कुछ इलाकों में बिजली और गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की बहुत संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग और आपदा संबंधी चेतावनी तंत्र से प्राप्त संकेतों के अनुसार आगामी कुछ घंटों में इन जिलों के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल सकता है। तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और गरजने की संभावना के कारण लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले इलाकों में मौजूद लोगों और यात्रा कर रहे यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

बारिश के दौरान बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक चिंता का विषय होता है। ऐसे समय में पेड़ों के नीचे खड़े होने, बिजली के खंभों के आसपास रुकने या खुले मैदान में रहने से बचना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोगों को मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

लखनऊ में भी बारिश से बदला मौसम का मिजाज

राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर जलभराव और यातायात की समस्या भी सामने आ सकती है। अचानक तेज बारिश होने पर शहर की कई प्रमुख और आंतरिक सड़कों पर पानी भरने की स्थिति बन सकती है।

सुबह और दिन के समय घर से कार्यालय, स्कूल, बाजार या अन्य जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नज़र रखने की सलाह दी जा रही है। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और दृश्यता भी कम हो सकती है।

ग्रामीण इलाकों में किसानों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत

बारिश किसानों के लिए कई मायनों में राहत लेकर आती है, लेकिन गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका चिंता का कारण भी बन सकती है। खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी गई है। तेज गरज और बिजली चमकने के दौरान खेतों, खुले मैदानों और जलाशयों के आसपास रहने से बचना चाहिए।

लखनऊ मौसम वैज्ञानिक  अतुल सिंह के अनुसार बिजली चमकने और गरजने की स्थिति में पक्के भवन के अंदर जाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। यदि बाहर फंस जाएं तो किसी ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे या खुले स्थान के नीचे खड़े होने से बचना चाहिए। मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सामान्य उपयोग करते समय भी सावधानी बरतना जरूरी है।

बारिश से बढ़ सकती हैं रोजमर्रा की परेशानियां

तेज बारिश का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहता। कई स्थानों पर जलभराव से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। निचले इलाकों में पानी जमा होने से स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों और संपर्क मार्गों पर फिसलन बढ़ने की संभावना रहती है।

बारिश के दौरान वाहन चालकों को तेज गति से वाहन चलाने से बचना चाहिए। पानी भरी सड़कों पर वाहन चलाते समय गड्ढों और टूटे हुए रास्तों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम संबंधी चेतावनियों पर लगातार नजर रखें।

ऑरेंज अलर्ट को गंभीरता से लेने की जरूरत

ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि मौसम की स्थिति सामान्य से अधिक गंभीर हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के लोगों से अपील की गई है कि वे अगले तीन घंटों के दौरान विशेष सावधानी बरतें। मौसम की स्थिति अचानक बदल सकती है, इसलिए बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देख लें। बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों को बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में खेलने से रोकना चाहिए।

सचेत ऐप से मिल रही त्वरित चेतावनी

आपदा और मौसम संबंधी खतरों की समय रहते जानकारी देने में सचेत ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐप के माध्यम से लोगों तक संभावित मौसमीय घटनाओं की चेतावनी पहुंचाई जा रही है, ताकि वे समय रहते अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बजाय लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए।

फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लखनऊ समेत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के कुछ इलाकों के लिए अगले तीन घंटों में बिजली और गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

लोगों से अपील है कि मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और स्थानीय प्रशासन तथा मौसम संबंधी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। थोड़ी सी सावधानी बारिश और बिजली गिरने से जुड़े संभावित खतरों से बचाव में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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Updated on:

07 Sept 2026 09:46 am

Published on:

07 Sept 2026 09:46 am

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