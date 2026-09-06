शिक्षक, महापौर, उपमुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद के बाद उपराज्यपाल, आखिर क्यों डॉ. दिनेश शर्मा को मिली अंडमान-निकोबार की जिम्मेदारी

डॉ. दिनेश शर्मा का सफर, आखिर क्यों मिली अंडमान-निकोबार की बड़ी जिम्मेदारी (Photo Source: Dr. Dinesh Sharma / fb)
Dr. Dinesh Sharma Lieutenant Governor 2026: उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के राजनीतिक सफर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार, 5 सितंबर की देर रात जारी अधिसूचना के बाद यह नियुक्ति सामने आई। आदेश के मुताबिक डॉ. शर्मा जिस तारीख को अपना पदभार ग्रहण करेंगे, उसी दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी।
डॉ. दिनेश शर्मा के लिए यह जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने वाले डॉ. शर्मा ने लखनऊ के महापौर से लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों और फिर राज्यसभा सांसद तक का सफर तय किया। अब उन्हें एक केंद्रशासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस भूमिका के लिए क्यों चुना और इस नियुक्ति के पीछे क्या राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदेश छिपा है।
डॉ. दिनेश शर्मा का सार्वजनिक जीवन राजनीति से पहले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा। लखनऊ में जन्मे डॉ. शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में उच्च शिक्षा हासिल की और बाद में पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने इसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम किया।
शिक्षा जगत में रहते हुए उन्होंने अध्यापन और शोध के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। उनके मार्गदर्शन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की और उन्होंने पुस्तकों का लेखन भी किया। यही अकादमिक पृष्ठभूमि आगे चलकर उनकी राजनीतिक कार्य शैली में भी दिखाई दी। सार्वजनिक जीवन में उनकी पहचान अपेक्षाकृत सौम्य, अध्ययनशील और संगठन के प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में बनी।
डॉ. शर्मा का राजनीतिक जुड़ाव छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहने के बाद वे भाजपा युवा मोर्चा में सक्रिय हुए। संगठन में काम करते हुए धीरे-धीरे उनकी भूमिका बढ़ती गई और वह भाजपा के उन नेताओं में शामिल हो गए जिनकी पहचान केवल चुनावी राजनीति से नहीं, बल्कि संगठनात्मक कार्यों से भी बनी।
भाजपा संगठन में उनकी सक्रियता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उन्होंने विभिन्न स्तरों पर पार्टी के लिए काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें जिम्मेदारियां मिलीं और गुजरात जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाए जाने का अनुभव उनके राजनीतिक सफर का अहम हिस्सा रहा। संगठनात्मक राजनीति का यह अनुभव बाद में सरकार में उनकी भूमिका के दौरान भी उनके लिए उपयोगी साबित हुआ।
लखनऊ की राजनीति ने डॉ. दिनेश शर्मा को व्यापक जनाधार और प्रशासनिक अनुभव दिया। वह दो बार लखनऊ के महापौर रहे और लंबे समय तक नगर प्रशासन से जुड़े रहे। महापौर के रूप में उनका कार्यकाल राजधानी की शहरी समस्याओं, विकास योजनाओं और स्थानीय प्रशासन से सीधे जुड़ा रहा।
लखनऊ के महापौर के रूप में उनकी पहचान मजबूत होने के बाद प्रदेश भाजपा में उनका कद बढ़ता गया। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला।
उपमुख्यमंत्री के रूप में डॉ. शर्मा का कार्यकाल उनके राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। शिक्षा से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उनका मूल पेशा अध्यापन था। शिक्षा जगत की पृष्ठभूमि और सरकार में विभागीय जिम्मेदारी के बीच एक स्वाभाविक सामंजस्य दिखाई देता था।
2017 से 2022 के बीच प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्हें प्रशासनिक फैसलों, विभागीय समन्वय और सरकार की नीतियों को लागू कराने का अनुभव मिला। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाने वाले वरिष्ठ नेताओं में भी उनका नाम लिया जाता रहा।
सक्रिय प्रदेश राजनीति के बाद डॉ. दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका मिली। सितंबर 2023 से वह राज्यसभा सांसद हैं। उच्च सदन में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव दिया। राज्यसभा में उपसभापति के पैनल से जुड़े होने के कारण उन्हें सदन की कार्यवाही और संसदीय परंपराओं के संचालन का भी अनुभव मिला। यही अनुभव अब उनकी नई संवैधानिक जिम्मेदारी में उपयोगी माना जा सकता है।
उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला बताया जा रहा था। इससे पहले ही उन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऐसे में यह नियुक्ति उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण संक्रमण के रूप में देखी जा रही है—सक्रिय संसदीय राजनीति से संवैधानिक दायित्व की ओर।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सामान्य प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है। हिंद महासागर में इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। देश की समुद्री सुरक्षा, द्वीपों का विकास, पर्यटन, आधारभूत ढांचा और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषय हैं। ऐसे क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति के पास प्रशासनिक समझ के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को समझने की क्षमता भी अपेक्षित होती है। डॉ. शर्मा के राजनीतिक, प्रशासनिक, संगठनात्मक और संसदीय अनुभव को देखते हुए उनकी नियुक्ति को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है।
डॉ. शर्मा की नियुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उन्हें ऐसे समय में संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, जब वह राज्यसभा में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सामान्य तौर पर वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल या उपराज्यपाल जैसे पदों पर भेजना उनके लंबे सार्वजनिक अनुभव का इस्तेमाल संवैधानिक व्यवस्था में करने का एक माध्यम माना जाता है।
डॉ. शर्मा के मामले में भी यही तर्क दिखाई देता है। उन्होंने शिक्षक के रूप में शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखा, महापौर के रूप में शहरी प्रशासन संभाला, उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया और राज्यसभा सांसद के रूप में संसदीय अनुभव हासिल किया। इन सभी भूमिकाओं का अनुभव अब अंडमान-निकोबार के प्रशासन में काम आ सकता है।
यह नियुक्ति भाजपा की संगठनात्मक राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डॉ. दिनेश शर्मा लंबे समय तक पार्टी के वरिष्ठ और भरोसेमंद चेहरों में रहे हैं। उन्हें संवैधानिक पद सौंपना यह संकेत देता है कि पार्टी अपने अनुभवी नेताओं को सक्रिय चुनावी राजनीति से अलग भूमिकाओं में भी इस्तेमाल कर रही है।
हालांकि इसे सक्रिय राजनीति से स्थायी दूरी के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के बाद भी वरिष्ठ नेताओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि उनकी भूमिका का स्वरूप बदल जाता है। डॉ. शर्मा के मामले में भी अब उनका अनुभव एक केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन में दिखाई देगा।
डॉ. दिनेश शर्मा की राजनीतिक यात्रा लखनऊ की गलियों से शुरू होकर प्रदेश सरकार, भाजपा संगठन, संसद और अब अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल पद तक पहुंची है। शिक्षक से महापौर, महापौर से उपमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद और अब उपराज्यपाल-यह सफर अपने आप में उनके सार्वजनिक जीवन की विविधता को दर्शाता है।
नई जिम्मेदारी के साथ उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। अंडमान-निकोबार की भौगोलिक परिस्थितियां, द्वीपों के बीच संपर्क, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और सामरिक महत्व जैसे विषयों के बीच संतुलन बनाना उपराज्यपाल के सामने महत्वपूर्ण दायित्व होगा।
डॉ. दिनेश शर्मा ने नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए इसे केवल पद नहीं, बल्कि संविधान, राष्ट्र और जनसेवा के प्रति बड़ी जिम्मेदारी बताया है। उनका यह संदेश इस बात की ओर संकेत करता है कि वह अपनी नई भूमिका को राजनीतिक उपलब्धि के बजाय संवैधानिक दायित्व के रूप में देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे डॉ. शर्मा के लिए अंडमान-निकोबार की जिम्मेदारी निश्चित रूप से एक नई पारी है। शिक्षक, महापौर, उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद के रूप में हासिल अनुभव अब एक अलग प्रशासनिक मंच पर परखा जाएगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि डॉ. शर्मा अपने अनुभव और प्रशासनिक दृष्टिकोण के जरिए अंडमान-निकोबार के विकास और शासन को किस दिशा में आगे ले जाते हैं।
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