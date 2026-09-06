शिक्षक, महापौर, उपमुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद के बाद उपराज्यपाल, आखिर क्यों डॉ. दिनेश शर्मा को मिली अंडमान-निकोबार की जिम्मेदारी

डॉ. दिनेश शर्मा के लिए यह जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा। शिक्षक के रूप में करियर शुरू करने वाले डॉ. शर्मा ने लखनऊ के महापौर से लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों और फिर राज्यसभा सांसद तक का सफर तय किया। अब उन्हें एक केंद्रशासित प्रदेश की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस भूमिका के लिए क्यों चुना और इस नियुक्ति के पीछे क्या राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदेश छिपा है।