Mosque Demolition Case: कल सपा का 22 सदस्यीय डेलीगेशन कमिश्नर से करेगा मुलाकात; जानिए कौन-कौन हैं शामिल

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी यह मस्जिद करीब 120 साल पुरानी बताई जाती है। यह 3300 वर्ग फीट में दो मंजिला बनी थी जिसमें 2 बड़े हॉल और 5 कमरे थे। जनवरी 2025 में बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह मस्जिद अवैध है और इसके कमरों तथा डाकघर से किराया वसूला जा रहा है। इसके बाद DM ने जांच के आदेश दिए। जांच में मस्जिद अवैध पाई गई और 20 महीने लंबी कानूनी-प्रक्रिया व कोर्ट के सख्त आदेश के बाद शनिवार को इसे बुलडोजर से ढहा दिया गया।