UPSSSC Recruitment: युवाओं और छात्रों की मांगों पर गंभीर सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- हर स्थिति में साथ खड़े रहेंगे

UPSSSC Recruitment Youth News: उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों तथा युवाओं की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीरता जताई है। राजधानी लखनऊ में विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों और युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और अपनी मांगों एवं समस्याओं को उनके सामने रखा। मुलाकात के दौरान युवाओं ने भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना है और संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर उचित मुद्दों का समाधान किया जाएगा।