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UPSSSC Recruitment: युवाओं और छात्रों की मांगों पर गंभीर सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- हर स्थिति में साथ खड़े रहेंगे

लखनऊ में UPSSSC समेत विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर मांगें रखीं। पाठक ने संबंधित विभागों से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 07, 2026

UPSSSC समेत विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों और युवाओं ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रखीं अपनी मांगें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UPSSSC समेत विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों और युवाओं ने डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रखीं अपनी मांगें (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UPSSSC Recruitment Youth News: उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों तथा युवाओं की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार ने गंभीरता जताई है। राजधानी लखनऊ में विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों और युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और अपनी मांगों एवं समस्याओं को उनके सामने रखा। मुलाकात के दौरान युवाओं ने भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को गंभीरता से सुना है और संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर उचित मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज विभिन्न विभागों से जुड़े अभ्यर्थियों और युवा उनसे मिलने आए थे। इनमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC से जुड़े अभ्यर्थी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी की मांगों को गंभीरता से सुना गया है। संबंधित विभागों से चर्चा और परामर्श के बाद जो विषय उचित पाए जाएंगे, उन पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अभ्यर्थियों ने रखी अपनी समस्याएं

युवाओं और अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी जाती रही हैं। ऐसे में उपमुख्यमंत्री के साथ हुई यह मुलाकात अभ्यर्थियों के लिए अपनी बात सीधे सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचाने का अवसर बनी। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से सामने रखा।

मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगी। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परीक्षा, परिणाम और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी निर्णय का सीधा असर उनकी आगे की तैयारी और करियर पर पड़ता है।

संबंधित विभागों से चर्चा के बाद होगा फैसला

ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि युवाओं की ओर से उठाए गए प्रत्येक विषय पर संबंधित विभागों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मांगों को सुनने के बाद उन मुद्दों की समीक्षा करेगी, जिन पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके बाद नियमों और संबंधित विभागों की व्यवस्था के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे।

सरकार की ओर से यह रुख ऐसे समय में सामने आया है जब बड़ी संख्या में युवा सरकारी सेवाओं में अवसर पाने के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे में सरकार और अभ्यर्थियों के बीच संवाद की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का दावा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में प्रदेश के युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी रहेगी। उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को सुना जा रहा है और संबंधित मामलों में विभागों से परामर्श के बाद समाधान की दिशा में काम किया जाएगा।

ब्रजेश पाठक का यह बयान अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवा अपने भविष्य को लेकर सरकार से स्पष्टता और समाधान की उम्मीद करते हैं। सरकार की ओर से मांगों को गंभीरता से सुनने और विभागों से विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिए जाने से अब अभ्यर्थियों की नजर संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई पर रहेगी।

छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने पर जोर

युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच सीधा संवाद समस्याओं को समझने में मदद कर सकता है। मुलाकात के दौरान सामने आई मांगों पर अब संबंधित विभागों के स्तर पर विचार किया जाना है। विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन मांगों पर किस प्रकार की कार्रवाई संभव है।

सरकारी भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए प्रत्येक परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया उनके भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में उनकी ओर से उठाए जाने वाले सवालों और मांगों पर समय रहते स्पष्टता मिलना महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों की मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उन पर विचार करने की प्रक्रिया से कई विषयों को समाधान की दिशा मिल सकती है।

सरकार के अगले कदम पर अभ्यर्थियों की नजर

डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार और संबंधित विभागों की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदम पर है। उपमुख्यमंत्री ने जिन मुद्दों पर विभागीय परामर्श की बात कही है, उन पर आगे क्या निर्णय होता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया है कि युवाओं और छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर उचित मामलों पर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार होगा और जो समस्याएं विभागीय स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं, उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

युवा शक्ति को लेकर सरकार ने जताया भरोसा

उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी सेवाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में युवाओं के मुद्दे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण रहते हैं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार युवाओं और छात्रों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी।

फिलहाल अभ्यर्थियों की मांगों पर संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाना है। इसके बाद ही प्रत्येक मांग पर सरकार की ओर से संभावित कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं पर विभागीय स्तर पर गंभीरता से विचार होगा और उचित मुद्दों का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

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Updated on:

07 Sept 2026 12:03 pm

Published on:

07 Sept 2026 12:02 pm

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