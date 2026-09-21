आगरा में सड़कों पर कब्जे के खिलाफ अभियान; नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण और जब्त किया सामान

Agra Encroachment Removal: आगरा में सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने सोमवार को व्यापक अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने संजय प्लेस से साईं की तकिया होते हुए ईदगाह बस स्टैंड तक कार्रवाई की। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए काउंटर, ठेल और धकेल को हटाने के साथ कई सामान जब्त किए गए।