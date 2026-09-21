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आगरा में सड़कों पर कब्जे के खिलाफ अभियान; नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण और जब्त किया सामान

Agra Encroachment Removal: आगरा में नगर निगम ने संजय प्लेस से ईदगाह बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ से अवैध काउंटर, ठेल-धकेल हटाकर सामान जब्त किया गया और करीब 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
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आगरा

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Harshul Mehra

Sep 21, 2026

Ramgarh Dam

कैचमेंट एरिया में ऐसे एनिकट से भी रुकी जलधाराएं (Photo-Patrika)

Agra Encroachment Removal: आगरा में सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने सोमवार को व्यापक अभियान चलाया। नगर निगम की टीम ने संजय प्लेस से साईं की तकिया होते हुए ईदगाह बस स्टैंड तक कार्रवाई की। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए काउंटर, ठेल और धकेल को हटाने के साथ कई सामान जब्त किए गए।

अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों से करीब 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला। टीम की कार्रवाई शुरू होते ही सड़क और फुटपाथ पर अस्थायी दुकानें लगाने वालों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। अधिकारियों ने सार्वजनिक रास्तों को बाधित करने वाले सामान को हटवाया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी।

संजय प्लेस में फुटपाथ पर चल रहे ढाबे पर कार्रवाई

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान संजय प्लेस क्षेत्र में फुटपाथ पर संचालित किए जा रहे एक ढाबे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर रास्ते को खाली कराया।

अधिकारियों ने कहा कि फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए किया जाता है। ऐसे में उस पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में सार्वजनिक स्थान पर दोबारा कब्जा नहीं करने की हिदायत दी।

सड़क किनारे जनरेटर रखने पर अस्पताल पर जुर्माना

अभियान के दौरान सड़क किनारे जनरेटर रखकर यातायात व्यवस्था प्रभावित करने के मामले में जीवन रेखा हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने अस्पताल प्रबंधन पर जुर्माना लगाया और सड़क किनारे इस तरह यातायात में बाधा उत्पन्न न करने की हिदायत दी।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सड़क किनारे रखे गए सामान और अन्य अवरोधों के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ पैदल यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसी वजह से अभियान के दौरान ऐसे स्थानों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया।

संजय प्लेस से ईदगाह तक चला अभियान

नगर निगम की टीम ने संजय प्लेस, साईं की तकिया और ईदगाह बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से रखे गए काउंटर, ठेल और धकेल जब्त किए गए। साथ ही संबंधित लोगों से जुर्माना वसूल किया गया।

अभियान का नेतृत्व सहायक अभियंता जीवेक ने किया। इस दौरान एसएफआई नीलेन्द्र समेत नगर निगम की टीम के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग पर दोबारा कब्जा करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख बाजार और मार्गों पर आगे भी जारी रहेगा अभियान

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रमुख मार्गों और बाजार क्षेत्रों में सड़क या फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि शहर के सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम का अभियान लगातार जारी रहेगा और जहां भी अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

21 Sept 2026 06:12 pm

Published on:

21 Sept 2026 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में सड़कों पर कब्जे के खिलाफ अभियान; नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण और जब्त किया सामान

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