Inside Story: ‘6 लाख दूंगी’, ससुर के कत्ल की सुपारी नौकर को दी! कानपुर के कारोबारी की हत्या केस में खुलासा

पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि करीब 20 दिन पहले वह काम के सिलसिले में शालू के घर गया था। इसी दौरान शालू ने कथित तौर पर उसे बताया कि वह अपने ससुर की रोक-टोक और निगरानी से परेशान है। विशाल के मुताबिक, शालू ने कहा कि घर में CCTV कैमरे लगवा दिए गए हैं और हर वक्त निगरानी होती रहती है। इसके बाद उसने विनीत को रास्ते से हटाने के लिए विशाल को पैसे का लालच दिया। पहले कार से एक्सीडेंट कराने की बात कही गई, लेकिन विशाल के मना करने पर कथित तौर पर घर के अंदर ही हत्या करने की योजना बनाई गई।