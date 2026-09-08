Inside Story: ‘6 लाख दूंगी’, ससुर के कत्ल की सुपारी नौकर को दी! कानपुर के कारोबारी की हत्या केस में खुलासा

कानपुर दवा व्यापारी की बहू (photo- x @askrajeshsahu)
Kanpur Murder Case Vineet Minocha:कानपुर के कल्याणपुर के रतन आर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हत्या के आरोपी विशाल ने पूछताछ में दावा किया कि उसकी पूर्व मालकिन शालू भाभी ने उसे अपने ससुर विनीत मिनोचा की हत्या करने के बदले 6 लाख रुपये देने का लालच दिया था।
आरोपी विशाल के मुताबिक, शालू ने पहले विनीत का एक्सीडेंट कराने के लिए कहा था। जब उसने इसके लिए मना किया तो कथित तौर पर उसे सोते समय तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने का तरीका बताया गया। आरोपी का कहना है कि शालू ने भरोसा दिलाया था कि हत्या के बाद वह उसकी नौकरी भी लगवा देगी।
पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि करीब 20 दिन पहले वह काम के सिलसिले में शालू के घर गया था। इसी दौरान शालू ने कथित तौर पर उसे बताया कि वह अपने ससुर की रोक-टोक और निगरानी से परेशान है। विशाल के मुताबिक, शालू ने कहा कि घर में CCTV कैमरे लगवा दिए गए हैं और हर वक्त निगरानी होती रहती है। इसके बाद उसने विनीत को रास्ते से हटाने के लिए विशाल को पैसे का लालच दिया। पहले कार से एक्सीडेंट कराने की बात कही गई, लेकिन विशाल के मना करने पर कथित तौर पर घर के अंदर ही हत्या करने की योजना बनाई गई।
विशाल ने पुलिस को बताया कि शालू ने उसे घर की ओरिजिनल चाबी दी थी, जिसके आधार पर उसने गुमटी से उसकी दूसरी चाबी बनवाई। चाबी बनवाने के लिए शालू ने उसे 1200 रुपये भी दिए थे। आरोपी के अनुसार, हत्या के लिए पहले जन्माष्टमी का दिन तय किया गया था, लेकिन अपार्टमेंट में ज्यादा चहल-पहल होने के कारण वह और उसका साथी वहां से वापस लौट आए।
विशाल ने अपने दोस्त राजकिशोर को भी इस योजना में शामिल किया। उसने राजकिशोर को काम के बदले 30 हजार रुपये देने का लालच दिया, हालांकि शुरुआत में उसने उसे यह नहीं बताया कि काम विनीत मिनोचा की हत्या से जुड़ा है। बाद में दोनों ने हत्या की तैयारी की और विशाल ने एक चाकू भी खरीदा।
विशाल के मुताबिक, शालू ने उसे गजरा लेकर अपार्टमेंट आने को कहा था। उसने कथित तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही बता दिया था कि 'शिवम' नाम का एक लड़का गजरा लेकर आएगा और उसे अंदर जाने दिया जाए। विशाल को भी अपना नाम विशाल की जगह शिवम बताने और गेट के रजिस्टर में एंट्री नहीं करने के लिए कहा गया था।
पुलिस के अनुसार, 5 सितंबर की रात करीब 9 बजे विशाल और राजकिशोर अपार्टमेंट पहुंचे। राजकिशोर पार्किंग एरिया में रुक गया, जबकि विशाल ऊपर फ्लैट में गया और शालू को गजरा दिया। इसके बाद करीब 9:38 बजे शालू अपने पति सुब्रत और बेटे के साथ तिलक नगर स्थित कास्मो जिम में किटी पार्टी के लिए चली गई। रास्ते में उसने मैसेज करके बताया कि घर खाली है। आरोपी के अनुसार, इसके बाद रात करीब 9:42 बजे दोनों फ्लैट में दाखिल हुए और शालू के बेडरूम में जाकर छिप गए।
विशाल ने पूछताछ में दावा किया कि रात करीब 10:58 बजे विनीत मिनोचा घर लौटे। उन्होंने अचानक बेडरूम की लाइट जलाई तो सामने दोनों को देखकर हैरान रह गए। आरोपी के मुताबिक, विनीत ने दोनों से पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। इसके बाद राजकिशोर ने उन्हें नीचे गिराया और विशाल ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान विनीत की मौत हो गई।
विशाल ने बताया कि घटना के बाद दोनों ने बाथरूम में जाकर अपने हाथ-पैर धोए। इसके बाद राजकिशोर ने चेहरे को काले गमछे से ढक लिया और दोनों सोसाइटी के पार्क की बाउंड्री वॉल फांदकर वहां से फरार हो गए।
कल्याणपुर के रतन आर्बिट अपार्टमेंट में शनिवार रात करीब 11:28 बजे विनीत मिनोचा की उनके फ्लैट में हत्या हुई थी। रविवार तड़के करीब 3 बजे परिवार के लौटने पर बेडरूम में उनका शव मिला। पुलिस ने अपार्टमेंट के CCTV फुटेज की मदद से विशाल और राजकिशोर की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान विशाल ने कथित तौर पर शालू का नाम लिया। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने शालू से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि वह करीब चार साल पहले शालू के पति सुब्रत के घर पर काम करता था। बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ समय दूसरी जगह काम करने के बाद वह वर्ष 2022 से बेरोजगार था। उसके परिवार में छोटा भाई आकाश और मां सुशीला हैं। विशाल के मुताबिक, उस पर करीब 2 लाख रुपये का कर्ज था। कभी-कभार सुब्रत उसे छोटे-मोटे काम के लिए बुला लेते थे। इसी सिलसिले में करीब 20 दिन पहले वह उनके घर गया था, जहां कथित तौर पर शालू ने उसे ससुर की हत्या के लिए पैसे का लालच दिया।
विनीत मिनोचा रतन आर्बिट अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर स्थित C-104 फ्लैट में परिवार के साथ रहते थे। चार कमरों और डाइनिंग रूम वाले इस फ्लैट की कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। विनीत के परिवार में उनकी पत्नी पुनीता, बेटा सुब्रत, बहू शालू और 6 साल का पोता श्रीजय हैं। शालू और सुब्रत की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी। विनीत की पत्नी पुनीता मैरिज काउंसलर हैं और घटना से करीब एक सप्ताह पहले गाजियाबाद गई थीं। उनकी बेटी सुभानी और दामाद गुरुग्राम में रहते हैं। दोनों इंजीनियर हैं।
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